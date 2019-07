Froukje de Both vindt de liefde bij piloot Jordi

Connie Witteman zet luxe apparte­ment voor drie miljoen te koop

10:54 Connie Witteman (67) heeft haar optrekje aan de Amsterdamse PC Hooftstraat, waar vorig jaar nog voor een fortuin aan sieraden werd gestolen, voor maar liefst drie miljoen euro in de verkoop staan. De toekomstige bewoner hoeft zich echter geen zorgen te maken dat inbrekers opnieuw hun slag kunnen slaan, want de beveiliging van het complex is compleet onder handen genomen.