Frozen-actrice gebruikt slim trucje voor ruziënde dochters

,,Ik laat ze niet stukjes uit de film zien, maar als ik ze bijna dagelijks elkaar in de haren zie vliegen, zeg ik 'zouden Anna en Elsa dit ook doen? Zouden Anna en Elsa ook zo over elkaar denken? Wat zouden Anna en Elsa doen?'", vertelt Bell. ,,Dat is de kracht van een verhaal, toch? Ze respecteren dit verhaal zo erg en ze weten dat die meiden om elkaar geven, dus het is een makkelijke manier om ze uit hun woede te halen en te laten beseffen dat ze even aardig moeten zijn voor elkaar."