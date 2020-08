Full House-actrice Lori Loughlin krijgt boete, cel- én taakstraf na omkoopschandaal

Hoewel ze lang hun onschuld volhielden, gaven de Full House-actrice en de modemagnaat in mei toch toe dat ze deel hebben uitgemaakt van het grote omkoopschandaal rond de toelating tot prestigieuze Amerikaanse universiteiten.



Loughlin en Giannulli betaalden een half miljoen om hun twee dochters toegelaten te krijgen op universiteit USC. Dat deden ze via een tussenpersoon, die Isabella en Olivia Giannulli op papier deel liet uitmaken van het roeiteam van het opleidingsinstituut. Beide dochters beoefenen die sport echter helemaal niet.



Nu de aanklagers een rechter hebben gevraagd de deal goed te keuren, is iets meer duidelijk over het verschil tussen de straffen van Loughlin en haar man. Giannulli zou een actievere rol hebben gespeeld in de zwendel. Hij zou vaker contact met hun tussenpersoon hebben gehad, de betalingen hebben geregeld en een confrontatie zijn aangegaan met de decaan van de middelbare school van een van zijn dochters, die bij universiteit USC had aangegeven dat hij betwijfelde dat de tiener ooit actief was geweest in het roeien.