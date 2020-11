Full House-actrice Lori Loughlin mogelijk met Kerstmis weer thuis na gevangenisstraf

Update Man met scherp voorwerp op zak aangehou­den bij school van prinsessen, hij wordt niet vervolgd

6 november Bij de school van prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in Den Haag is vorige week vrijdag een verwarde man aangehouden. Dat bevestigen de politie en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) aan Shownieuws. De RVD bevestigt dat de man een scherp voorwerp op zak had. Vanochtend werd duidelijk dat de man niet wordt vervolgd. Justitie ziet hier geen aanleiding in, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. De zaak lijkt daarmee gesloten.