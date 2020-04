Fyre Festival-bedenker Billy McFarland wil straf thuis uitzitten vanwege corona

De Fyre-organisator is gehuisvest in de federale gevangenis van Elkton in Ohio, waar eerder al vier gevangenen stierven aan het coronavirus. ,,Hij vormt geen bedreiging voor de openbare veiligheid. Het misdrijf waaraan hij zich schuldig maakte was niet gewelddadig”, schrijven zijn advocaten in het verzoek. Ook stellen zijn advocaten dat een aantal andere niet-gewelddadige gevangenen ook tijdelijk zijn vrijgelaten vanwege het virus.