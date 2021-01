Gaat de festivalzomer dit jaar wel door? ‘We houden hoop’

VIDEO Deze man zorgt ervoor dat de bruidegom­men van tv-hit ‘Married At First Sight’ er knap uitzien

18 januari Bruidegommen kleden die voor een miljoenenpubliek in het huwelijk treden met iemand die ze pas voor het altaar ontmoeten: Remco Gravendijk (37) heeft die eer. De storemanager van Jac Hensen in Dordrecht is de adviseur van de trouwende mannen in het RTL-programma Married At First Sight. ,,Sommigen hadden nog nooit een pak gedragen.’’