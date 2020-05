Gaat een mysterie het bioscoopseizoen redden?

De geruchtenmachine over de nieuwe film van Christopher Nolan, Tenet, draait al maanden op volle toeren. Het heeft niet alleen te maken met de strikte geheimhouding over de inhoud, minstens zo spannend zijn de verwachtingen over de beoogde premièredatum van 16 juli.



Volgens welingelichte kringen in Hollywood heeft filmmaatschappij Warner Bros. onlangs bepaald dat de premièredatum alleen gehaald wordt als wereldwijd 80 procent van de bioscopen weer geopend zijn.



Het lijkt, als deze bewering klopt, een bijna onhaalbare kaart. Hoewel in juni zelfs in het zwaar getroffen Italië de bioscoopdeuren weer open gaan is het nog maar de vraag of dat midden juli het geval is. Vooral de grote markten van Azië en Noord-Amerika zijn hierbij van groot belang. En hoe zit het met de beperkende maatregelen die de bezoekcijfers nadelig kunnen beïnvloeden?



Nolan, een zeldzaam voorbeeld van een filmregisseur die zowel het publiek als de pers aanspreekt, is een warm pleitbezorger voor het ervaren van filmgenot in een zo groot mogelijke bioscoopzaal. Zijn films zijn ware uitingen van cinematografisch genot, zoals hij bewees met Interstellar, Dunkirk en Inception. Om naar maar te zwijgen over zijn Batman-films, de Dark Knight-trilogie.



Sinds de corona-uitbraak heeft Nolan zich meer dan ooit ontpopt als een gepassioneerde pleitbezorger voor de bioscoopervaring. In een open brief, gepubliceerd in The Washington Post, onderstreepte de Engelse regisseur het belang van de filmindustrie, en dan met name de bioscopen. Hij vroeg de Amerikaanse regering om de bioscoopconcerns financieel te steunen om deze barre tijden te overleven. Zijn belangrijkste argument: bioscopen zijn bij uitstek geschikt om te voldoen aan een van de grootste levensbehoeften van de mensheid: het verlangen om gezamenlijk iets mee te maken.