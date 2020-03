Gaat Jeangu Macrooy zonder publiek zingen bij het songfestival?

Mattie en Marieke: 'We hebben een half huwelijk samen'

13:57 Op een schip, in een ambulance of in een radiostudio zitten twee collega’s soms uren achtereen op elkaars lip. Hoe is dat? En hoe blijft het gezellig? ‘Ik denk wel eens: Dirk, mag het íetsje genuanceerder?’