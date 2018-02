Gaat prinses Amalia naar een middelbare school in China?

Volledig scherm © RVD De oudste dochter van koning Willem-Alexander zou er volgens de jongste, door De Telegraaf in gang gezette, geruchten gaan studeren aan het United World College: een internationale school die over de hele wereld zeventien vestigingen en leerlingen uit 155 landen heeft.



De in Wassenaar wonende prinses Amalia zit sinds het schooljaar 2015-2016 op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Ze is daar bezig met het derde schooljaar. Mocht Amalia daadwerkelijk in China haar middelbare schooltijd afmaken, dan treedt ze daarmee in de voetsporen van haar vader. Willem-Alexander ging nadat hij op scholen in Den Haag had gezeten naar dezelfde school, maar dan naar een vestiging in Wales.



Koning Willem-Alexander zat aanvankelijk op het Het Baarnsch Lyceum, maar ging in 1981 (het jaar dat zijn ouders met hun gezin naar paleis Huis ten Bosch in Den Haag verhuisden, red.) naar het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag. In september 1983 stopte hij daar om zijn opleiding te vervolgen aan het prestigieuze Atlantic College in Llantwit Major in Wales. Daar zat hij op een internaat met leerlingen van 68 nationaliteiten.



De school in China (met een afgelegen campusterrein waar de studenten wonen en studeren) is een dependance van de Britse hoofdvestiging. Het United World College of the Atlantic (kortweg UWC Atlantic College) werd in 1962 in Zuid-Wales opgericht door de Duitse pedagoog Kurt Hahn (1186-1974. Feitelijk gaat het om een groep scholen die, aldus de officiële statuten, 'door middel van internationale vorming en sociale betrokkenheid de leerlingen opvoeden tot een groot gevoel van verdraagzaamheid, leiderschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid'. Koning Willem-Alexander zat twee jaar op het Atlantic College in Wales, omdat de opleiding daar twee jaar duurt en vooral is bedoeld voor 16- tot 19-jarige studenten.

Puber

Na die tijd leggen ze het zogenoemde Internationale Baccalaureate (IB) af: een pre-universitair diploma. In juli 1985 slaagde Willem-Alexander op de Engelse school en keerde hij terug naar Nederland. Zijn cijferlijst is nooit bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor de reden waarom de prins destijds naar Wales ging. Dat zou op eigen verzoek zijn gebeurd, omdat hij als puber niet goed overweg zou hebben gekund met zijn ouders. Zijn vader prins Claus had in die tijd last van depressies en zijn moeder was druk met haar koningschap.

Het United World College in Changshu (China) is net als in Wales een tweejarige opleiding. Mocht prinses Amalia er daadwerkelijk gaan studeren, dan zal dat pas op z'n vroegst in 2019 zijn. Ze zou dan de laatste twee jaren van haar zesjarige gymnasiumstudie in Changshu doorlopen.

Ouders

Koningshuisexpert Reinildis van Ditzhuyzen waagt zich niet aan speculaties over een mogelijk vertrek van de prinses. Hooguit kan ze zich voorstellen dat koninklijke ouders misschien voor hun kind een opleiding in het buitenland kiezen. ,,Ook al is het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag een meer dan uitstekende school, dan nog kan het beter zijn een toekomstige koningin op afstand te laten studeren'', aldus van Ditzhuyzen.

,,Op een Nederlandse school zal een meisje als Amalia, hoe graag ze dat ook wil, nooit een gewone middelbare scholiere kunnen zijn. Er zullen altijd mede-leerlingen zijn die het maar wat interessant vinden om met haar in contact te komen. Die vriendje of vriendin met haar willen worden. En er zijn ouders die hun kind, alleen maar omdat Amalia er zit, er inschrijven of richting de prinses sturen. Op een buitenlandse school, ver weg, zal een koningskind zich 'normaler' voelen.''