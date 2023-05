‘Gabberkoning’ Paul Elstak krijgt Gouden Harp tijdens Buma Awards

Elstak, die in de jaren 90 grote hits scoorde met nummers als Love U More en Rainbow In The Sky, is inmiddels dertig jaar actief als dj, producer en labeleigenaar. Buma/Stemra, belangenbehartiger voor mensen in de muziek, noemt hem ‘een van de belangrijkste pioniers en vaandeldragers’ binnen het genre hardcore.

,,Zijn innovatieve benadering heeft zonder enige twijfel de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling en popularisering van deze muziekstijl op een mondiaal niveau. Van Japan tot de VS en van Europa tot Australië”, stelt de organisatie in een persbericht. Met de hardcore-evenementen die Elstak heeft georganiseerd heeft hij daarnaast een belangrijke rol gespeeld in het promoten van hardcore cultuur.

Elstak kreeg het nieuws donderdag te horen van de ploeg van RTL Boulevard. ,,Superleuk. Zo, jeetje. Het moet nog even een beetje dalen, maar ik denk dat dit zeker qua erkenning de belangrijkste prijs is”, reageerde de dj in de uitzending. In 1995 kreeg Elstak al eens de Zilveren Harp voor aanstormend talent.

De Buma Awards zijn voor componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers in diverse categorieën. De Buma Awards 2023 worden maandag uitgereikt in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: