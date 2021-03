Gabriëlle (31) blaast TikTok omver met haar dansjes op bekende tv-tunes

Menig mens zou denken dat Gabriëlle een heuse dansachtergrond heeft, maar niets is minder waar. ,,Ik heb nooit dansles gehad en heb eigenlijk alleen op baton twirling gezeten. Vanuit daar heb ik een beetje dans meegekregen, maar ik heb nooit echt danslessen gevolgd’’, vertelt Gabriëlle.

TikTok

Toen de lockdown vorig jaar begon in maart, besloot Gabriëlle om een TikTok-account aan te maken. ,,Ik wilde een beetje fit blijven en misschien vrienden maken op het platform’’, zegt Gabriëlle. En zo begon ze met het uploaden van dansfilmpjes.

Maar het bleef niet bij ‘normale’ dansfilmpjes. ,,Op een avond kwam ik het deuntje tegen van het RTL Nieuws. Ik wist niet wat ik met dat geluid wilde doen, dus ik had het gewoon opgeslagen. Even later dacht ik: wacht even, ik kan die tune wel gebruiken om een dansje op te doen.’’ Dat bleek een goede zet, want binnen een week kreeg Gabriëlle er duizenden volgers bij.

Dansjes

Inmiddels is Gabriëlle al tientallen dansjes op bekende tv-deuntjes verder. ,,Ik luister naar de tune, dan bedenk ik welke bewegingen hierop passen en ik combineer het met wat streetdance’’, vertelt Gabriëlle. ,,Ik ben ongeveer een uur kwijt aan het bedenken en het opnemen ervan. Al doe ik het soms een paar keer over, want ik ben nogal perfectionistisch.’’

De TikToks van Gabriëlle worden inmiddels door duizenden mensen bekeken. ,,Ik heb alleen nog maar leuke reacties gezien. Mensen vinden het grappig en leuk.’’ Ook wordt er in de comments gereageerd door mensen die suggesties doen voor tv-tunes waar Gabriëlle eventueel een dansje op zou kunnen doen.

Gabriëlle vindt het erg leuk om te zien dat haar video’s zo goed worden ontvangen. ,,Momenteel probeer ik iedere dag een nieuwe video te plaatsen’’, zegt Gabriëlle. ‘‘Het is nu zo gelopen en verder laat ik het allemaal op me afkomen.’’

