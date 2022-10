Gaby schokt zelfs fans met gewaagde foto’s en Anouk viert ‘acht maanden geluk’ in buik

Moderne versie van Heartbreak High krijgt tweede seizoen: ‘Tieners herkennen zich massaal in de serie’

Na het wereldwijde succes van de nieuwe Heartbreak High komt er een vervolg. De Netflixserie, die geïnspireerd is op de Australische hitserie uit de jaren negentig, stond afgelopen maand in 43 landen in de top tien. Het idee voor de reboot kwam van de Nederlandse producent Jeroen Koopman: ,,Het mooiste van dit alles is dat duizenden tieners zich herkennen in de serie.”

