Gaby verbaast zelfs eigen fans met nieuwe foto’s en Anouk viert ‘acht maanden geluk’ in buik

Better than ever krijgt tweede seizoen, wederom met Waylon en Martijn Krabbé

Better than ever krijgt een tweede seizoen. In het muziekprogramma, dat in het voorjaar bij RTL 4 verschijnt, strijden oud-deelnemers van diverse talentenjachten tegen elkaar onder toeziend oog van Martijn Krabbé en Waylon.

18 oktober