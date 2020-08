‘Gaf ik Edwin Evers een vrije dag, vroeg John de Mol meteen waarom ik niet had overlegd’

Hoezeer Dave ­Minneboo ook opgaat in zijn verhaal, zijn oog is nooit lang weg van het beeldscherm boven zijn bureau. Daarop ziet de programmadirecteur van Qmusic ­livebeelden vanuit de radiostudio, een verdieping hoger. Dj Menno Barreveld kondigt de ­platen aan van het Foute Uur, de dagelijkse dosis guilty pleasures op het ­hitstation.



Het uurtje met vrolijk ‘foute’ muziek – denk: 2 Unlimited, Abba of Charly Lownoise & Mental Theo – is een van de bouwstenen van het succes van de zender. Die werd recent voor het eerst marktleider in de commerciële doelgroep. Onder leiding van Minneboo (spijkerhemd, vlotte jeans en sneakers), die de programma’s op zijn plek zet in het schema, de dj-stal uitkiest en de muzikale koers uitzet.