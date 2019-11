Gaite Jansen: Het was al snel een done deal in Amerika

Gaite Jansen (27) speelt een van de hoofdrollen in Jett , de Amerikaanse serie die momenteel te zien is op HBO.

Krijg je zo’n rol inmiddels in de schoot geworpen?

“Nou, nee. Ik heb in Nederland, Engeland en Amerika een team dat voor me op de uitkijk staat en audities regelt. En daar moet ik er nog steeds heel veel van doen. Voor Jett heb ik een video opgestuurd, daarna mocht ik op gesprek komen bij regisseur Sebastian Gutierrez. Het was al snel een done deal.’’

Je speelt Phoenix, een voormalig verslaafde en prostituee.

,,Het genre wordt ‘heist’ genoemd; het gaat over de onderwereld, met een kleurrijke stijl, veel pruiken; à la Quentin Tarantino. Phoenix is inderdaad een ex-junkie/hooker, maar haar karakter is luchtig. Ook al gebeuren er nare dingen met haar, ze blijft de vrolijke noot.’’

Ze belandt in heel wat gewelddadige situaties. Zo is er een behoorlijk naar moment waarop ze bijna wordt verkracht in een gevangenisdouche.

,,Die scène ziet er inderdaad eng uit, maar ik had het toen juist mega naar m’n zin. De gevechten zijn helemaal uitgedokterd: alles wordt gechoreografeerd, zodat er geen ongelukken gebeuren. Ik had ook een stunt double, die me bijvoorbeeld leerde hoe ik veilig op een tafel kon worden gesmeten, als ik voor een bepaald shot zelf moest vechten. Zó cool.’’

Giancarlo Esposito, drugsbaas Gustavo Fring uit Breaking Bad, speelt ook mee.

,,Ja, we lopen elkaar in de serie mis, maar hebben veel tijd samen op de set doorgebracht. Het klikte meteen, want hij heeft een vriendin in Groningen, dus hij komt hier vaak - supertoevallig.’’

Volledig scherm © ANP Kippa

Is het intimiderend, zo’n ster?

,,Gek genoeg niet, dat had ik ook niet toen ik in Peaky Blinders speelde, of in Nederlandse films. Vroeger dacht ik dat het heel spannend zou zijn om te spelen met de actrices tegen wie ik opkijk; Carice van Houten, Halina Reijn, Anneke Blok. Ik vind het niet eng, ik denk alleen maar: Nu ga ik echt m’n best doen.’’

Kan een Amerikaanse productie nu van het lijstje worden gestreept?