Galjaard: RTL Late Night moet veranderen

Galjaard stapte in het voorjaar uit de dagelijkse leiding van RTL. Een van zijn laatste besluiten was het vervangen van Humberto Tan als presentator van RTL Late Night. De show kampte met lage kijkcijfers en lijdt ook met Twan Huys aan het roer nog steeds onder de concurrentie van Jinek en Pauw op NPO1. ,,Toen ik Twan vroeg om te komen waren er veel mensen die dachten: dit is een vondst, zoals iedereen nu roept dat het niks is en probeert mij daarbij nog even een hak te zetten.”

Maar Galjaard heeft zelf ook kritiek op de inhoud van de talkshow van RTL, vertelt hij in de podcast die vanmiddag verschijnt en waar De Telegraaf alvast uit citeert. ,,Als ik heel eerlijk ben heb ik College Tour als uitgangspunt genomen en niet Nieuwsuur. Bij College Tour zat de Twan die ik wilde zien. Ik zie nu Huys die Nieuwsuur doet, aan een tafel. Dat had ik nooit gedaan”, zegt de vertrokken programmadirecteur.

,,Daarmee heb ik geen waardeoordeel over Twan, want die kan het wel redden. Nog steeds. Maar het moet wel veranderen. Ik heb nog aangeboden daarbij te helpen, maar daar kwam ik met RTL niet uit. Twan heeft mij zelf niet meer benaderd. Wel heb ik hem nog een paar berichten gestuurd, waarin ik aangaf te hopen dat hij de storm overleeft, vooral in zijn hoofd. Ik wil niet dat hij bang wordt en dat je dat terugziet op televisie. Naar de minder luchtige en meer journalistieke vorm van RTL Late Night moet nog gezocht worden, net als ook Jinek en Matthijs van Nieuwkerk ooit naar hun vorm hebben moeten zoeken.”

Twan Huys zelf reageerde vorige week op de kritieken over de tegenvallende kijkcijfers. Ze maken hem niet onzeker, stelde Twan in Van der Vorst ziet sterren. ,,Ik ben al vrij lang journalist en ik presenteer al vrij lang televisieprogramma’s. Dus ik weet wel wat ik kan. Daar ben ik niet onzeker over. Anders zou ik het ook niet kunnen presenteren”, aldus Huys.