Gallyon van Vessem grapt over haar houdbaarheidsdatum

Van Vessem reageert met haar trui direct op haar voormalige werkgever John de Mol, die haar ontsloeg en in De Wereld Draait Door met stalen gezicht vertelde dat ‘er een bepaalde houdbaarheidsdatum is’ voor tv-gezichten. ,,Deze trui kreeg ik van de collega’s: T.H.T., Tenminste Houdbaar Tot. Want wie bepaalt mijn of jouw houdbaarheidsdatum? Helemaal niemand! Die term hoort op een pond gehakt. Niet op een mens. Nooit!” schrijft Gallyon, die vandaag 51 jaar wordt, bij de foto. ,,Doe wat je leuk vindt, op elke leeftijd! En geniet van ieder jaar dat er bijkomt!”

Gallyon van Vessem nam op 21 oktober afscheid als presentatrice van Hart van Nederland. De blondine was al sinds 1995 aan het programma verbonden. ,,Het programma gaat een nieuwe fase in. Helaas heb ik daar geen rol in en dat vind ik jammer”, zei ze toen over haar vertrek.