Game of Thrones en The Crown strijden om Golden Globe

Game of Thrones is genomineerd voor een Golden Globe voor beste dramaserie. Het Britse koninklijke drama The Crown en de populaire serie Stranger Things behoren tot de belangrijkste concurrenten.

Game of Thrones wordt uitgezonden door HBO en heeft er inmiddels zeven seizoenen opzitten. The Crown vertelt het verhaal over de regeerperiode van de Britse koningin Elizabeth. De serie op Netflix startte vorig jaar en was destijds de duurste productie van het streamingskanaal.

Met Stranger Things heeft Netflix nog een tweede kandidaat die kans maakt op een Golden Globe voor beste dramaserie. De serie is aan het tweede seizoen bezig en speelt zich af in de jaren tachtig. The Handmaid's Tale van Hulu en This Is Us, uitgezonden door het Amerikaanse ABC, zijn ook genomineerd.

Will & Grace is genomineerd voor beste comedyserie. De serie heeft concurrentie van Black-ish, The Marvelous Mrs. Maisel, Master of None en SMILF.