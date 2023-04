‘Gatenkaasbeker’ blijkt flink wat geld waard in Tussen kunst en kitsch: ‘Ongelooflijk zeldzaam’

De man bracht twee glazen mee die hij ooit in Alkmaar op een fabrieksterrein had opgegraven. ,,Begin jaren tachtig was er nog weinig interesse in dit soort spullen”, legde hij uit aan het team van Tussen kunst en kitsch. Sissing constateerde dat het glas ‘wel erg dun’ was en er veel gaten in zaten. Iets wat normaal juist zou worden gezien als tekortkoming en er zelfs voor zou kunnen zorgen dat het nog maar een tiende waard is van de oorspronkelijke waarde, legde de expert uit.