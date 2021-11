Geboorte Meilandtelg Vivé zorgt voor vertederende bijval

Vanwege de toen geldende coronamaatregelen was het voor Martien en Erica helaas niet mogelijk om bij Maxime en haar vriend Leroy in de buurt van de verlossuites te zijn. De Meilandjes regelden voor het bijzondere moment een stokoude camper , die door Erica naar de ziekenhuisparkeerplaats van het Leids Universitair Medisch Centrum werd gereden. Aangekomen op de parkeerplaats moest Martien ‘alleen maar janken’. En dat terwijl de baby nog niet eens ter wereld was gekomen. ,,Ik vind het altijd zo’n wonder dat zo’n mensje dan weer op de aardkloot komt. En nu is het ook nog eens van Leroy en Maxime samen’’, zei hij met vochtige ogen.

De tranen vloeiden rijkelijk toen het moment daar was. Martien, Erica en Leroys ouders schreeuwden het uit toen verbinding werd gelegd met het zielsgelukkige stel en de kerngezonde Vivé. De telefoon werd aan iedereen doorgegeven om de kleine spruit te bewonderen, zo ook grote zus Claire. ,,Wat is ze dik’’, reageerde oma Erica tussen neus en lippen door.

Soepel

Bezoek in het ziekenhuis mocht nog niet, dus Martien en Erica gingen pas de volgende ochtend thuis langs om Vivé te ontmoeten. Vanaf de bank vertelde Maxime dat de bevalling heel soepel verliep. ,,Ik was helemaal in trance, ik zei ook niks meer. Het ging heel goed. (...) Op een gegeven moment lag ik op mijn rug en had ik heel even nog een paar weeën. Daarna voelde ik dat ik moest persen. Dat duurde maar vijf minuten en toen was ze er.’’