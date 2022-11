Gebrek aan knuffelen in coronatijd bezorgde Isabelle Beernaert inspiratie voor voorstelling

Niet eerder werd zoveel betaald voor een schilderij van Mondriaan: 51 miljoen dollar

Een doek van de Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan heeft op een veiling in New York maandag een recordbedrag van 51 miljoen dollar (49,42 miljoen euro) opgebracht. Het gaat om het doek Compositie No. II, dat wordt beschouwd als een meesterwerk van de abstracte kunst.

