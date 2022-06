Gebroken Danny de Munk ontkent beschuldigingen en gaat aangifte doen

UpdateVolgens Danny de Munk is er niets waar van de beschuldigingen van verkrachting en seksueel overschrijdend gedrag. Dat vertelt de volkszanger donderdag in een interview met RTL Boulevard . ,,Ik heb nooit iemand gedwongen, ik heb nooit iemand verkracht”, aldus de volkszanger.

,,Ik heb in mijn leven af en toe met m’n lul nagedacht in plaats van m’n hoofd”, vertelt De Munk, die voor het eerst op de beschuldigingen ingaat. ,,Als ik overspel heb gepleegd, was dat met wederzijdse instemming.”

Het wederzijds goedvinden slaat volgens de zanger op vijftien jaar geleden, toen hij seks had met een ex-collega. ,,In 2007 heb ik voor de voorstelling afgesproken in een toilet. Dat werd een innige, gepassioneerde vrijpartij. Tweede was een afspraakje bij mij in een vakantiehuisje. Uiteindelijk zaten we elkaar op te hitsen. Wat abrupt werd gestopt door een elektronisch hard geluid. We schrikken ons allebei het rambam, want je denkt: shit, er staat een collega voor de deur. Ik kijk naar de tafels: daar liggen telefoons.” Volgens De Munk zag hij dat de vrouw de ontmoeting opnam. ,,Ik heb haar de huid vol gescholden, m’n huisje uitgestuurd en dringend verzocht alles te verwijderen.”

De zanger reageert ook op beschuldigingen dat hij onder de invloed van drugs zou hebben opgetreden met kinderen en seks in de coulissen en seks in de tourbus had. Volgens de zanger heeft hij nog nooit drugs gebruikt tijdens zijn werk. ,,Ik heb niet in een bus gezeten, ik had een chauffeur. Dat kunnen mijn collega’s en Stage Entertainment bevestigen”, vertelt de Munk. Volgens hem is het veel te druk tussen de coulissen om daar seks te hebben.

Karakter kapotgemaakt

De Munk zegt ‘kapot’ te zijn door de beschuldigingen en noemt het een ‘atoombom op zijn gezin’. ,,Eigenlijk ben je al veroordeeld”, vindt hij. ,,Mijn karakter is kapotgemaakt. Over elk woordje moet ik nadenken. Maar ik vind het voor mijn gezin tien keer erger. Door mijn overspel vijftien jaar geleden, een oud lijk uit de kast noem ik het maar even, heb ik ze meegetrokken. Ik heb duizendmaal m’n excuses aangeboden.”

Zijn vrouw Jenny, met wie hij geen open relatie zegt te hebben en waarmee hij sinds 1997 is getrouwd, zou van het overspel op de hoogte zijn geweest: ,,Jenny heb ik het verteld, Jenny weet alles van mij. Maar dat je het tegen je zoon en dochter moet zeggen..”, aldus een geëmotioneerde De Munk. De zanger vertelt ook dat zijn kinderen anonieme berichten krijgen met teksten als ‘Ik hoop dat jouw vader je net zo verkracht als hij deed met jonge meisjes’.

Ciske de Rat

Begin juni werd bekend dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het slachtoffer zou zo’n vijftien jaar geleden nauw met hem hebben samengewerkt bij de musical Ciske de Rat. In april berichtte roddelvlogger Yvonne Coldeweijer over talloze meldingen van seksueel overschrijdend gedrag aan het adres van de volkszanger. Vanaf het begin heeft De Munk altijd volgehouden dat er niets van de beschuldigingen waar zou zijn.

De advocaat van De Munk, Royce de Vries, ontkent dat de zanger ‘zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, laat staan aan strafbare feiten’. Volgens De Vries is zijn cliënt ‘onthutst over deze onterechte beschuldigingen’. In het interview met RTL Boulevard laat De Munk weten dat hij aangifte gaat doen en ‘de onderste steen boven wil’.

