Geef Duncan Laurence met zijn aanstellerige accentje een enkele reis Amerika

AD Media podcast ‘Renze Klamer moet met zijn vuist op tafel slaan om z’n carrière te redden’

Het vaste mediapanel is deze week niet op volle sterkte: er is een absentiebriefje ingeleverd door mediaverslaggever Mark den Blanken wegens het songfestival (in deze stream van de AD Media Podcast vind je diverse podcast-specials die geheel gewijd zijn aan het Europese liedjesfestijn). Maar bovenstaande wil niet zeggen dat de meningen minder gepeperd zijn.