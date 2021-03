Geen besmettingen bij show Guido Weijers, een vijfde van bezoekers liet zich na afloop niet testen

De voorstelling van Weijers is het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. De show was niet alleen de eerste theatervoorstelling in maanden die weer doorging, maar ook de eerste waarin meer dan dertig toeschouwers welkom waren.



Weijers, die belangeloos meewerkte, beschouwde de middag in het Utrechtse theater als symbolische start van een betere tijd. ,,We hebben voor mijn gevoel een vicieuze cirkel doorbroken. We hebben een jaar stil gezeten. Is het theater echt zo veilig als wij denken? We wisten het niet, omdat we het niet mochten meten. En als je iets niet meet, dan weet je het niet. Nu mogen we eindelijk meten, ik hoop heel erg dat iedereen die hier vanmiddag is geweest, deel blijkt te zijn geweest van de oplossing.”