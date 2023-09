Geen derde seizoen voor Hulu-serie How I Met Your Father

De serie, in Nederland te zien via Disney+, debuteerde vorig jaar januari en gaat over Sophie Tompkins (Hilary Duff) die haar zoon vertelt hoe zij zijn vader leerde kennen. De originele serie volgde dezelfde formule, maar dan horen de kinderen van Ted Mosby (Josh Radnor) hoe hij hun moeder ontmoette.

How I Met Your Mother was te zien tussen 2005 en 2014 en telde in totaal negen seizoenen. In How I Met Your Father keerden verschillende acteurs uit de originele serie terug voor een gastrol. Zo was Neil Patrick Harris weer te zien als Barney Stinson en Cobie Smulders als Robin Scherbatsky.