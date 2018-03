Geen geinige hitjes meer voor Frans Bauer maar 'terug naar het levenslied'

VIDEONa 25 jaar in het vak is Frans Bauer weer écht trots. En wel op het onvervalste levenslied. Op zijn nieuwe album, dat morgen uitkomt, staan dan ook geen geinige nummers meer over skippyballen. ,,Ik denk dat ik de afgelopen jaren in een soort muzikale midlifecrisis zat."

Spijt van die periode met jolige teksten en deuntjes heeft de volkszanger (44) niet. Het heeft hem daarnaast ook geen windeieren gelegd. ,,Iedere artiest, of je nou Frans heet of Mick Jagger, wil zijn muziek laten horen. Dat is nu eenmaal zo. Maar als je muziek zingt zoals ik, het levenslied, dan word je gewoon niet gedraaid. Dus ga je zoeken naar manieren om toch fans te bereiken. Ik was lange tijd op zoek naar dingen die er niet waren. Daar ben ik nu wel achter. Ik denk dat ik de afgelopen jaren in een soort muzikale midlifecrisis zat. Daarom vind ik het nu super fijn dat ik weer terug ben waar ik ooit ben begonnen. Terug bij mijn roots. Maar of je deze cd ooit op de radio gaat horen? Ik denk het niet."

Rouwig dat de nummers op zijn nieuwe album (dat toepasselijk Levenslied heet) waarschijnlijk geen enorme radiohits gaan worden, lijkt Frans niet: ,,Weet je. Ik ben misschien wel de enige echte underground artiest van Nederland. Mensen weten dat alleen niet. Ze beseffen niet hoe groot dit soort muziek is. Het levenslied leeft gewoon."

Helemaal Frans

Zijn nieuwe album is volgens Frans 'helemaal Frans'. Vooral over het nummer Blijf vanavond heel even bij mij raakt hij niet uitgepraat. ,,Het heeft eigenlijk alles in zich hoe ik ben. Hoe het is gemaakt, de vrolijkheid in de tekst. Het is voor mij wel hét lied", vertelt hij opgetogen.

Naast de blijdschap over zijn nieuwe album is Bauer ook trots op het feit dat hij nog gewoon fysieke cd's verkoopt. ,,Allemaal leuk natuurlijk, al die Spotify-lijstjes, maar mijn cd komt uit, en ik heb gewoon al duizenden voorbestellingen en de muziekhandels liggen er vol mee. Wie kan dat nou nog zeggen? Dat is toch uniek?! Ik ben daar gewoon trots op."

Quote Ik wil mijn fans blijven verrassen door ze een beetje diversiteit te bieden. Geen idee dus of ik nog een keer de Curling Quiz wil doen. Het moet natuurlijk wel op zichzelf blijven staan.

Frans kan tot nu toe tevreden zijn over 2018. En ook naar de rest van het jaar kijkt hij uit. In maart komt zijn nieuwe tv-serie Frans Bauer in Amerika op tv, waarin hij samen met zijn vrouw Mariska de Verenigde Staten bezoekt. ,,Een bijzonder land met veel bijzondere mensen maar ik zou er voor geen goud willen wonen. Ik ben blij dat ik Nederlander ben. Je merkt daar aan niemand hoe het nu echt met ze gaat. Iedereen is aardig. Dat is prettig, maar echt diep gaat het niet."

De reis door Amerika was voor Frans en Maris ondanks de wat oppervlakkige bevolking wel heel speciaal. ,,We hebben heel speciale mensen ontmoet." Naast de Amerika-reis kijkt Frans ook met veel plezier terug op zijn succesvolle tv-show The Curling Quiz. Of er een nieuw seizoen komt van de spelshow, dat durft hij niet te zeggen. ,,Ik wil mijn fans blijven verrassen door ze een beetje diversiteit te bieden. Geen idee dus of ik nog een keer de Curling Quiz wil doen. Het moet natuurlijk wel op zichzelf blijven staan."

Volledig scherm Het nieuwe album van Frans Bauer. © Frans Bauer