Geen grote evenementen meer in Nederland zonder vaccin: ‘We worden overrompeld’

Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Tot die tijd is het gevaar te groot dat het virus daardoor weer opleeft, denkt het kabinet.

Veel van de strenge maatregelen tegen het coronavirus zijn of worden de komende tijd versoepeld. Zo gaan de scholen, horeca, sportverenigingen en culturele instellingen weer open. Maar van grote festivals en andere ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’ komt het voorlopig niet, schrijft ‘coronaminister’ Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Organisatoren en publiek moeten afwachten, want een datum kan het kabinet voor de evenementen nog niet noemen. ,,We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”

Gelaten

Het kabinet was niet eerder zo stellig over de doorgang van grote evenementen zonder de beschikbaarheid van een vaccin. In de branche wordt gelaten gereageerd op het nieuws. ,,Dit lag natuurlijk in de lijn der verwachting”, zegt Arne Dee van Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). ,,Er was altijd al een grote kans dat ook de grotere festivals dit najaar, zoals Amsterdam Dance Event en Le Guess Who, niet door konden gaan. Maar het wordt ook spannend voor de festivals die voor mei volgend jaar gepland staan.”

Zo neemt de Nederlandse organisatie van het Eurovisie Songfestival tijd om goed te kunnen beoordelen wat de gevolgen zijn van het nieuwe kabinetsbesluit, laat een woordvoerder van de NPO weten. ,,We begrijpen dat het publiek graag wil weten wat de coronamaatregelen gaan betekenen voor de organisatie van een evenement zoals het Songfestival in 2021", laat de zegsvrouw weten. ,,Uiteraard staat de gezondheid van deelnemers, medewerkers en bezoekers altijd voorop.”

Quote Roeien met de riemen die we hebben Tim Boersma, Amsterdam Dance Event De nieuwe besluiten van het kabinet moeten nu besproken worden met alle partijen die bij de organisatie betrokken zijn, zoals de gemeente Rotterdam en de European Broadcasting Union (EBU). ,,Het is nu dus nog te vroeg om uitsluitsel te geven over de organisatie en de vorm van het ESF in 2021. We komen hier op een later moment deze maand op terug.”

Anders dan normaal

Intussen laat het Amsterdam Dance Event, met 400.000 bezoekers een van de grootste evenementen van Europa, zich niet uit het veld slaan. ,,Onze intentie is om in oktober door te gaan, al behoeft het geen betoog dat de 25ste editie er anders uit gaat zien dan normaal”, zegt woordvoerder Tim Boersma. Hoe anders, hangt af van de regelgeving. ,,ADE is niet zomaar een evenement, het is een platform waar op verschillende manier invulling wordt gegeven aan de elektronische muziekindustrie.”

Boersma noemt de conferentie voorafgaand de feesten als voorbeeld. ,,Het is absoluut niet de bedoeling om de hele boel af te blazen. We moeten roeien met de riemen die we hebben. We kijken naar alle mogelijkheden om onze bezoekers in oktober iets moois te kunnen geven.” ADE had vorig jaar bezoekers uit 146 verschillende landen. ,,Dat zal nu logischerwijs anders zijn”, besluit Boersma.

Overrompeld

Mojo, de grootste concert- en festivalorganisator van Nederland, laat weten enigszins overrompeld te zijn. ,,Natuurlijk staat gezondheid altijd voorop”, stelt een woordvoerder van het bedrijf. ,,Maar dit is een heel pittig besluit. We wisten dat het lastig zou gaan worden, en we rekenden erop dat er dit jaar geen grote evenementen meer zouden kunnen plaatsvinden. Maar dit gaat nog zoveel verder.”

De concertorganisator wil snel in overleg om duidelijk te krijgen van de overheid wat er nog wél kan. ,,Er zijn nog heel veel vragen na deze mededeling, die bijna terloops naar buiten is gebracht. Hoe zit het met kleinschaliger organiseren? Mogen concerten in het clubcircuit nog wel? En wat zijn dan de voorwaarden?”

Het concern, dat onder meer Lowlands, Pinkpop en North Sea Jazz organiseert, heeft tot nu toe vrijwel alle gecancelde concerten van de afgelopen twee maanden kunnen verplaatsen naar een later moment. ,,Maar ook in die planning hielden we rekening met de mogelijkheid dat we in het seizoen 2020-2021 konden gaan inhalen. Die zekerheid hebben we nu dus ook niet meer.”

Steunpakket

Mojo gaat ervan uit dat de overheid het bedrijf en de concertzalen financieel gaat steunen om deze periode te overbruggen. Volgens Arne Dee van Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals heeft een deel van de grotere festivals al aangegeven financieel gezond te zijn om volgend jaar een nieuwe editie te kunnen organiseren. ,,Maar of ze twee geannuleerde edities op rij kunnen overleven is nog maar de vraag. Het zijn echt superspannende tijden voor de branche.”

Door de grote onduidelijkheid over de doorgang van grote concerten, voorstellingen en het festivalseizoen van 2021 dringt de branche bij het ministerie aan op een breder steunpakket. Het gaat daarbij niet alleen om de verlenging van de noodmaatregelen, zoals de now-regeling, maar ook om een verzekeringsfonds. Sinds de start van de coronacrisis hebben verzekeraars de dekking bij een pandemie uit hun pakketten gehaald, waardoor organisatoren van evenementen zich daar niet meer tegen kunnen verzekeren, terwijl organisatoren zonder verzekering niet kunnen werken.

,,Door middel van een garantiefonds zou de overheid verzekeraars beloven in te staan voor een deel van de kosten als evenementen ook volgend jaar door ‘overdraagbare ziekten’ moeten worden afgelast”, laat Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) weten, die grote zalen als de Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome, Arena, Rai en Ahoy vertegenwoordigt. ,,De nood is hoog, er is meer steun nodig en er zijn kansen. De branche is ondanks alle onzekerheden al volop bezig met de voorbereidingen van concerten en festivals, het zou mooi zijn als de overheid ons daarin wil steunen.”