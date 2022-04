Geen nieuw proces voor Epstein-vertrouwelinge Ghislaine Maxwell

Maxwells advocaten hadden om een nieuw proces gevraagd, omdat een van de juryleden volgens hen misleidende antwoorden had gegeven tijdens de selectie van de jury. Hij had verzwegen dat hijzelf slachtoffer was van seksueel misbruik. De rechter stelde vrijdag dat dit weliswaar ,,onfortuinlijk” was, maar dat hij dit niet met opzet had gedaan. Volgens de advocaten van Maxwell zou het jurylid zijn eigen ervaringen hebben gebruikt om juryleden te overtuigen die twijfelden aan Maxwells schuld. Volgens de rechter was hij niet bevooroordeeld jegens Maxwell.