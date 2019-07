Geen RTL Boulevard op tv vanwege stroomstoring

Roxeanne Hazes traint zich suf: ‘Ik ben ook nog vrouw en geliefde’

15:20 Roxeanne Hazes is de afgelopen tijd flink afgevallen, maar absoluut niet vanwege sociale druk. De dochter van wijlen André Hazes schrijft in haar Viva-column deze week openhartig over haar strijd tegen overgewicht. ‘Fuck sowieso het ideaalbeeld, want dat bestaat helemaal niet. Ik doe dit voor mezelf, de vrouw die ook nog ergens in me schuilt.’