Geen werk, woning of vrienden: Chandler uit Friends compleet aan lager wal geraakt

Perry werd eerder deze week in New York gespot door paparazzi en zag er volgens Amerikaanse media uit als een verwaarloosde zwerver. Al is het feit dat hij voet op straat zet blijkbaar al opmerkelijk omdat Matthew geen eigen woning meer zou bezitten en zich volgens zijn omgeving al maandenlang opsluit in een gehuurde hotelkamer.

De acteur zou die hotelkamer enkel verlaten voor bezoekjes aan het ziekenhuis, waar hij zich volgens zijn omgeving met de regelmaat van de klok laat opnemen. Een tijdje terug kreeg Perry te maken met enorme buikpijn. Het bleek te gaan om een gastro-intestinale perforatie, waarbij een gat in de maag of darm ontstaat. Wellicht een gevolg van overmatig alcoholgebruik, want hoewel Matthew in het verleden al drie keer werd opgenomen in een afkickkliniek, zou hij tegenwoordig opnieuw naar de fles grijpen.

1 miljoen dollar per aflevering

,,Hij wordt niet graag lastiggevallen door anderen en gaat daarom meestal in de VIP-bar zitten. Daar kiest hij dan voor een aantal stevige drankjes”, aldus een medewerker van het hotel waar de acteur verblijft. ,,Bijna niemand herkent hem, omdat hij er een puinhoop van heeft gemaakt. Hij lijkt totaal niet meer op de man met de looks van vroeger. Hij is volledig in zichzelf gekeerd en komt meestal niet uit zijn kamer voor het donker is, tenzij hij gaat roken of weer eens naar het ziekenhuis moet. Toen ik hem tegen het lijf liep leek hij erg afwezig en zag hij er ziek uit.”



De barman van het hotel zou volgens de omgeving van Matthew nog zowat zijn enige contact met de buitenwereld zijn. De rest van zijn trouwe vrienden zou hem intussen hebben laten vallen, gezien de vele problemen die Perry met zich meebrengt. De acteur, die op zijn hoogtepunt bij Friends 1 miljoen dollar per aflevering betaald kreeg, kampt al jaren met allerlei verslavingen, onder meer aan medicijnen, alcohol en drugs.



Verder heeft hij last van extreme gewichtsschommelingen en zit het hem ook op andere vlakken niet mee: de laatste jaren wil het niet meer vlotten op liefdesgebied en hij zou geen nieuwe films, series of andere projecten hebben om naar uit te kijken. Volgens zijn omgeving is het dan ook pijnlijk duidelijk: de Canadees-Amerikaanse ster is compleet aan lager wal geraakt.