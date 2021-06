Gehavende Samantha knuffelt erop los en Amanda flaneert op balkon

Wandavisi­on-ster Elizabeth Olsen lijkt stiekem in huwelijks­boot­je te zijn gestapt

9 juni Het heeft er alle schijn van dat Elizabeth Olsen in het huwelijk is getreden met haar grote liefde Robbie Arnett. Hoewel de actrice niks officieel bekend heeft gemaakt, sprak ze in een interview met collega-actrice Kaley Cuoco voor Variety over hem als ‘mijn echtgenoot’.