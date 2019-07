Gehuldigde Duncan gaat naar Amerika

Dat vertelde de winnaar van het Eurovisie Songfestival vandaag, nadat hij achter gesloten deuren was gehuldigd in de trouwzaal van het Prinsehuis in Hellevoetsluis. Duncan is namelijk opgegroeid in het plaatsje onder de rook van Rotterdam. Hij ontving uit handen van de burgemeester de Jan Blankenspeld.

Hoewel hij verklapte dat hij binnenkort naar Amerika gaat om aan nieuw materiaal te werken, ontweek hij de vraag of hij ook zijn album daar gaat schrijven. Wel zei de songfestivalwinnaar dat ‘het nieuwe materiaal’ in lijn is met zijn Songfestivalhit Arcade.