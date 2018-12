Geitenboer Frank en dierenarts Anita uit elkaar

In een artikel op de website van Boer zoekt Vrouw doen geitenboer Frank en Anita hun verhaal. Zo vertellen ze in goede harmonie uit elkaar te zijn gegaan, ondanks het verdriet dat erbij komt kijken. ,,Anita is op zoek naar andere woonruimte en tot die tijd woont ze nog bij mij op de boerderij", aldus Frank. Anita benadrukt dat er absoluut geen sprake is van ruzie. ,,We kunnen op deze manier rustig aan het idee wennen dat we geen stel meer zijn.”



Voor Anita verandert er, naast de breuk, nog meer in haar leven. ,,Toevallig loopt het ook samen met mijn zoektocht naar een andere baan als dierenarts. Alles verandert. Gelukkig kan ik wel positief naar het nieuwe jaar uitkijken.”



De andere boeren waren zaterdag, tijdens de Boer zoekt Vrouw Afterparty, al op de hoogte gebracht van de breuk. ,,Dat was voor ons een hele fijne manier om onze jaren samen af te sluiten. We hebben een mooi feest gehad en kregen veel steun van de andere boeren die we dit nieuws al eerder hadden verteld.”