Geloof ik Romano van der Dussen?

Hond André Hazes krijgt supersoni­sche villa, mét eetbare bellen­blaas in baconsmaak

11:13 Hond Gioia van zanger André Hazes heeft een nieuw hondenhok gekregen. Dat is niet zo maar een houten hut in de achtertuin, maar een supersonisch nieuw hok met eetbare bellenblaas in baconsmaak, zonnepanelen en een webcam.