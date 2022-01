Gelukkig gescheiden-editie van tijdschrift Linda de Mol op de schop

Daarmee doelt Swerink op het statement dat De Mol eerder deze week naar buiten bracht. Naar aanleiding van de verklaring van haar inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen, waarin hij bekende zich tijdens zijn jarenlange betrokkenheid bij The voice of Holland schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, besloot de presentatrice en zus van mediatycoon John de Mol haar relatie met Rietbergen te verbreken.



De timing van dit nummer, genaamd Gelukkig Gescheiden, was nogal ongelukkig, stelt Swerink. Er is daarom gekozen om een ander themanummer uit te brengen in maart. ‘We vinden dit onderwerp niet gepast nu Linda net haar relatie verbroken heeft’, zegt de hoofdredacteur. Ze legt uit: ‘Omdat we altijd ver vooruit werken, hebben we net een paar dagen voor de deadline met een ander thema kunnen wisselen. Hoe we het verder gaan doen de komende edities, dat weten we nog niet. Dat gaan we nu bekijken.’