Gelukkige Katja geeft zoon de fles en Suzan en Freek gaan ‘avondje sjiek’

VIDEO Peter R. de Vries zou huis bezichti­gen met vriendin op avond schietpar­tij: 'Toen hij niet opnam, wist ik: foute boel’

22 juli De vriendin van Peter R. de Vries is kapot na het overlijden van haar geliefde. De vrouw, wier identiteit om veiligheidsredenen geheim moet blijven, voelt zich geamputeerd. ,,Alsof een deel van mij met hem is meegegaan”, zei ze zaterdag, twee dagen na zijn overlijden, tegen de Volkskrant. Het interview is donderdag, op de dag van de uitvaart van de misdaadverslaggever, gepubliceerd.