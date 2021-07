B&B vol liefdeEen ongemakkelijk gesprek tussen Bert en Romana heeft gisteravond voor hilariteit gezorgd bij kijkers van B&B vol liefde . Toen de twee samen waren overgebleven in de Franse bed and breakfast van Bert, informeerde Romana of hij misschien massageolie in huis had. Haar bedoeling lag voor de hand, maar Bert tastte voor het oog van 846.000 kijkers in het duister. ,,Wat moet ik daarmee doen dan?’’

Daar stonden ze weer, in de keuken. Net als een stel andere B&B-houders ontving Bert (59) in het RTL 4-programma de afgelopen weken een reeks aanbidders, in de hoop de liefde te vinden. Maar het ‘wow-gevoel’ waarnaar hij verlangt, had hij bij Isolde en Annemarie niet ervaren. En bij Romana eigenlijk ook niet, bekende Bert, nadat Annemarie gisteravond net als Isolde was vertrokken.

,,Waarom ben ík dan niet weg?’’ vroeg Romana (51), in het dagelijks leven parfumverkoopster. Omdat het wel gezellig is, antwoordde Bert. Maar daar was ze niet voor gekomen, zei Romana, die er vrede mee leek te hebben als het avontuur in Saint-Seine ook voor haar zou eindigen. Want als het alleen om gezelligheid gaat, zit ze er over een jaar nog, in een soort vriendschappelijk vacuüm.

Quote Wat doen mensen, hè? Ik kan wel wat verzinnen Romana

Althans, vriendschappelijk: even later sloegen de twee ineens aan het flirten. ,,Wat zijn jouw plannen vandaag?’’ vroeg Bert. ,,Ik ga je helpen’’, zei Romana. ,,Er moet gezogen worden’’, stelde Bert met een klein lachje. ,,Gaan we ook nog iets leuks doen?’’ probeerde Romana. ,,Potje scrabbelen?’’ opperde Bert. Romana stond niet te springen. ,,Wat doen mensen, hè? Ik kan wel wat verzinnen’’, zei ze. ,,Wat op beeld kan?’’ grapte Bert. ,,Nee’’, besloot Romana resoluut.

Dan maar boodschappen doen. Bert kon wel wat groenten gebruiken voor een quiche. Romana had andere plannen. ,,Heb je ook massageolie?’’ vroeg ze. ,,Of ik dat heb? Zeker heb ik dat’’, stamelde Bert. ,,Wat moet ik daarmee doen dan?’’ vroeg hij. ,,Ja, wat denk je?’’ antwoordde Romana.

Zwarte kousen

Tot een massage kwam het - in elk geval voor de camera - niet. Bert had wel wat anders aan zijn hoofd: een nieuwe aanbidster, de 50-jarige visagiste Gwen, diende zich aan. Het was misschien te vroeg om van een ‘wow-gevoel’ te spreken, maar zijn ogen lichtten wel op. Hij begon zelfs over haar onderkleding, maar niet om een romantische reden.

Volledig scherm Gwen had zelfs speciaal een T-shirt laten bedrukken. © RTL

Gwen komt namelijk uit Epe, vertelde ze, oftewel de Biblebelt. ,,Oeh jeetje, zwarte kousen’’, zei Bert. Maar die had ze niet aan, verzekerde Gwen. Er kon zelfs een flirterig complimentje af bij Bert, toen Gwen vertelde dat ze een tien jaar jongere zus heeft. ,,Heb je een zusje van 23 dan?’’ zei hij verbaasd.

Op Twitter, waar het programma voor de zoveelste avond trending topic was, leefden kijkers massaal met hem mee:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: