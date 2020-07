Genee bungelt nog steeds boven het ravijn à la Bowien in GTST

Het was net een zomercliffhanger van Goede Tijden, Slechte Tijden. Sterker nog, het huwelijk van René van der Gijp met zijn Minouche was meer GTST dan GTST jaren is geweest. Alles klopte: hippe strandtent, blingbling jurk, oudgedienden Imca Marina en Willibrord Frequin voor het reüniegevoel. Zelfs het weer werkte mee.



Een dramatisch grijs wolkendek en onheilspellend wuivend duingras vormden het perfecte decor voor die ene vraag waarvoor alle cameraploegen waren uitgerukt naar Noordwijk: komen ze of komen ze niet? En dat betrof in dit geval natuurlijk niet het bruidspaar, maar VI-collega’s Derksen en Genee.