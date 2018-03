Genee: Gebrek aan perspectief bij RTL was doorslaggevend om weg te gaan

Het was een bijzonder moment gisteren toen Wilfred Genee aan RTL’s ceo Sven Sauvé vertelde over te willen stappen naar Talpa TV. ,,Zat hij net klaar met een pakket aan mogelijkheden en een enorme salarisverhoging. Ik zei hem: had dat eerder gezegd”, aldus Genee.



De presentator van Voetbal Inside stapt met René van der Gijp en Johan Derksen over naar Talpa TV, het mediabedrijf van John de Mol. De drie gaan tekenen voor vier jaar. ,,Ik werd zo enthousiast over het verhaal van John de Mol. Kijk, eerlijk gezegd hoefden wij helemaal niet per se weg bij RTL. Het was gewoon lastig om tot bredere afspraken te komen, vooral voor mij. Het bleef maar hangen. John de Mol kwam in december al. ‘Valt er te praten?’ Ik zei: nu niet. We wilden er met RTL uitkomen. Wij hebben RTL in januari een tegenvoorstel gedaan. Als ze daarmee ingestemd hadden, waren we allang klaar geweest.”