‘Geniaal! Net 5 gaat op termijn Linda TV heten’

,,Die zender zal ongetwijfeld Linda TV gaat heten’’, aldus Van Westerloo, die in 1999 de eerste directeur was van Net 5. ,,Dat was altijd een geweldige vrouwenzender waar vrouwen voor thuis bleven. Dat is een beetje verwaterd nu, maar Linda de Mol heeft met haar blad en platform bewezen dat ze aanvoelt wat vrouwen willen lezen en ervaren. Dat kan zij behoorlijk één op één overbrengen. De uitdaging is wel om een hele zender te vullen, maar er zijn zoveel mogelijkheden. Je hebt een publiek dat je nu kunt doorsturen naar je onlineplatform en Linda TV. De adverteerders kijken bovendien niet alleen naar de hoeveelheid kijkers, maar naar de specifieke doelgroep. En die is heel helder. Denk ook daarbij ook eens aan jonge vrouwen, als je die voor je weet te vinden... Zij moeten hun merk nog bepalen, hun toekomst, kopen veel, zijn bezig aan een zoektocht.’’

Per 1 maart neemt Talpa de tijdschriften van Linda over van uitgeverij Sanoma en vallen ook de website Lindanieuws en Linda.tv onder de vlag van Talpa. ,,Ik zie door deze nieuwe samenwerking enorm veel mogelijkheden om het mooie merk en bedrijf dat Linda geworden is, verder uit te bouwen op alle platformen en helemaal toekomstproof te maken en verheug me er enorm op om samen met Jildou Net 5 tot de leukste vrouwenzender van Nederland te maken’’, zegt Linda de Mol die Jildou van der Bijl, nu creatief directeur van het magazine Linda, bij Net 5 aan haar zijde weet.

Veel wat Linda de Mol aanraakt, verandert in goud. Maar daarvoor wordt hard gewerkt, prijst Van Westerloo. ,,Zij kan zo veel aan. Ik heb meegemaakt dat ik bij John de Mol zat te brainstormen en dat zij om elf uur met taxi naar Duitsland ging om even een dramaserie op te nemen. Zij heeft zoveel energie.’’