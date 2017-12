Genomineerden Pronkstuk van Nederland bekend

Elton John krijgt Gram­my-eer­be­toon met grote sterren

20:08 Verschillende artiesten brengen op 30 januari een ode aan Elton John. Tijdens de show in Madison Square Garden in New York, getiteld I'm Still Standing - A Grammy Salute, wordt uitgebreid stilgestaan bij de vijftigjarige carrière van de Britse zanger.