George Baker (74) peinst niet over pensioen

,,Toen ik 65 was, dacht ik: nou, ik plak er nog een jaartje of vijf aan", zegt George Baker voor de camera van het ANP. ,,Maar ik word dit jaar 75, dus heb er alweer bijna tien jaar tegenaan geplakt en misschien plak ik er nog wel tien jaar aan. Dat hangt een beetje af van mijn conditie en gezondheid en hoeveel lol ik erin heb."



Rustiger aandoen is er voorlopig ook nog niet bij. George Baker, die eigenlijk Hans Bouwens heet, staat dit jaar uitgebreid stil bij zijn artiestenjubileum. Met een nieuwe plaat en een groot concert in Ahoy wordt gevierd dat George Baker vijftig jaar in het vak zit. ,,En we zijn bezig met een tournee, maar dat wordt dan wel september 2020. Dan begint het nieuwe theaterseizoen, dan willen we er wel een nieuwe tournee aan vastknopen.”

Gek gezeurd

Dat er weer nieuw George Baker-materiaal verschijnt, is de verdienste van de fans. ,,Ik ben aan mijn kop gek gezeurd door mijn fans: wanneer komt er weer eens wat nieuws uit? Want ik breng niet zo gek veel uit.” De nieuwe plaat moet over een paar weken al klaar zijn. ,,Ik heb de laatste maand geen buitenlucht gezien, ik zit enkel in de studio. Eind maart is het wel klaar allemaal.”

Onduidelijk is nog in welke vorm de twaalf nieuwe liedjes uitgebracht worden. ,,Bij een jubileum denk je meteen aan een verzamelplaat. Maar ik heb natuurlijk al honderd miljoen verzamel-lp’s uitgebracht in die tijd. Ik neig zelf naar een verzamelaar met twaalf nieuwe liedjes erbij. Maar het kan ook een op zichzelf staande cd met twaalf nieuwe dingen erop worden. Alles is nog mogelijk, dat ligt nog open.”

Polonaise

Een nieuwe Paloma Blanca zit er waarschijnlijk niet tussen. ,,Als je daarnaar gaat streven, maak je nooit meer wat. Dat is de beste manier om een writersblock te creëren”, zegt George Baker over het evenaren van zijn wereldhit. ,,Een hit kan je niet plannen.”

Het wereldwijde succes van het in 1975 verschenen Paloma Blanca leverde George Baker veel op, ook kritiek. Het nummer wordt vaak een guilty pleasure genoemd, een term waar de zanger zelf niets mee heeft. ,,Je vindt muziek mooi of je vindt het niets. Over smaak valt niet te twisten. Als je naar de tekst luistert is Paloma Blanca een liedje over vrijheid. Als je niet naar de tekst luistert is het een meezinger, een liedje waar mensen de polonaise op lopen. Ik vind het allemaal prima.”