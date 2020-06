George Clooney: racisme is de ware pandemie

‘Er is weinig twijfel over het feit dat George Floyd is vermoord. We hebben hem zijn laatste adem zien uitblazen in het bijzijn van 4 politieagenten. Daarom hebben we nu wederom te maken met provocatief gedrag jegens het systematisch wreed behandelen van een gedeelte van onze landgenoten. Net zoals we dat in 1968, 1992 en 2014 zagen,’ schrijft Clooney.



Hij vervolgt: ‘We weten niet wanneer de protesten zullen afnemen. Laten we hopen dat er niet nog meer mensen vermoord worden. Wat we wel weten is dat er weinig verandering gaat komen. De woede en frustratie die we op straat zien, herinnert ons eraan dat we als land nauwelijks gegroeid zijn sinds de slavernij. We hebben een systematische verandering nodig bij de politie en het criminele rechtssysteem.’