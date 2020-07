George Clooney regisseert en produceert film voor Amazon

De deal zou al zo goed als rond zijn. Het script, geschreven door William Monahan (The Departed) ligt al klaar.



De film is gebaseerd op het boek The Tender Bar: A Memoir van J.R. Moehringer uit 2005. Het verhaal gaat over de schrijver zelf die als jongen op zoek gaat naar een vervanger voor zijn vader, een populaire dj die verdween toen hij een baby was.



Clooney regisseerde eerder al films als Confessions of a Dangerous Mind, Good Night and Good Luck, The Ides of March en The Monuments Men. Ook kroop de acteur onlangs in de regiestoel voor de aankomende Netflix-film Midnight Sky.