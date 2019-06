George Michaels partner Fadi Fawaz krijgt niets van de erfenis van 98 miljoen dollar

Uit stukken van de rechtbank waaruit The Sun publiceert, blijkt dat Fawaz, met wie Michael vier jaar samen was, en Kenny Goss (zijn partner voor vijftien jaar) met niets achterblijven. Zijn zussen Melanie en Yioda krijgen allebei een even groot deel deel van de totale nalatenschap van hun broer. Zijn vader erft een paardenstal, terwijl aan zijn zelf opgerichte stichting The Mill Charitable Trust zijn antieke collectie met onder meer een oude piano van John Lennon wordt geschonken.



De rest van de erfenis van 98 miljoen dollar wordt verdeeld onder een paar goede vrienden van Michael: Wham-achtergrondzangeres Shirlie Kemp, producer David Austin, familievriend Sonia Bird, zijn publicist Connie Filippello, zijn neef Alex Georgiou, model Kay Beckenham en zijn voormalig personal assistant Michelle May.