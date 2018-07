Georgina in wazige bui en Isa even terug naar Antonie-boerderij

Jan-Willem Start Op Jan Wil­lem-Rood­been: Ik weet dat ik dit kan, maar soms geloof ik er totaal niet in

7:01 Jan-Willem Roodbeen is niet nerveus voor het opvolgen van Gerard Ekdom op NPO Radio 2, wel onzeker. ,,Ik weet dat ik dit kan, maar bij tijd en wijlen geloof ik er totaal niet in", aldus de dj die vanochtend samen met sidekick Jeroen Kijk in de Vegte de nieuwe ochtendshow lanceert.