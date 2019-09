Georgina krijgt overvloed aan aandacht en Jan maakt carrièreswitch

Elise Schaap openhartig over miskraam: Het verdriet bleef zo voelbaar in mijn lichaam

16:17 Actrice Elise Schaap (37) wil het taboe rond miskramen doorbreken en deelt daarom haar eigen verhaal over haar miskraam. In het tijdschrift JAN spreekt ze openhartig over deze zware periode. ,,Ik ben wel wakker geworden, ja. Ik ga het niet meer zo ver laten komen. Ik ga mezelf niet voorbijrennen.”