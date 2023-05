Georgina Verbaan wint FHM All Time Favorite Award

Ter ere van de oeuvreprijs maakt de 43-jarige actrice haar comeback in het mannenblad. Ruim 22 jaar geleden stond Verbaan al eens in FHM. ,,Ik herinner me die shoot voor het eerste nummer nog vaagjes. Ik stond vrij reactief in het leven. En vanuit GTST, waar ik net uit kwam, had ik geleerd dat als er bij de persdienst een aanvraag binnenkwam voor een interview of shoot, dat je dat dan gewoon moest doen.” Verbaan had naar eigen zeggen jaren later pas door dat “dat allemaal niet hoeft”. “Maar ik heb nergens spijt van hoor.”