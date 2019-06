Gepeste violist Tyler (11) ontroert met spectaculaire dans-act in America's Got Talent

Rotterdam optimis­tisch over komst Songfesti­val: ‘We gaan keihard aan de slag’

18:03 Rotterdam is vol optimisme over het organiseren van het Eurovisie Songfestival. Vanmiddag kwam het programma van eisen binnen in de Maasstad, dat vol wil gaan voor het mega-evenement in mei 2020. Daarin staan onder meer de voorwaarden die aan Ahoy worden gesteld, de bereikbaarheid, veiligheid en het aanbod aan hotelruimte. ,,We gaan er nu met het hele team keihard op broeden, want we willen een gouden ei leggen’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.