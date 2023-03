Geraldine Kemper bekogeld met blikje bier: ‘Bizar dat ik bang ben in mijn eigen stad’

Geraldine Kemper wil eicellen invriezen: ‘Mooi moment om iets in de vrieskist te doen’

Geraldine Kemper (33) kijkt naar mogelijkheden om haar eicellen in te laten vriezen. Ze is nog niet toe aan kinderen, vertelt de presentatrice in een interview met Linda meiden. ‘Maar dit is iets waar ik veel mee bezig ben.’